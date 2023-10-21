Почему волосы на теле короткие, а на голове – длинные?

Длина волос на голове может достигать 5,5 метров, а на теле редко вырастает длиннее 2-3 сантиметров. Почему эволюция распределила рост волос таким образом? Зачем природа оставила человеку густую шевелюру на голове, паху и в подмышках? И каким образом волосы редуцировались в остальных частях тела? Род голых обезьян Фаза анагена (роста) волос на голове составляет от 2 до 6 лет, в зависимости от особенностей организма.