Наводнения в США: В некоторых штатах наблюдается рекордный уровень воды

Энди Бешир - губернатор американского штата Кентукки - назвал проливные дожди, которые выпали за последние дни в США, "одним из самых серьезных погодных явлений", с которыми штат сталкивался за последнее десятилетие.
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