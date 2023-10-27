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США после России: дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

США после России: дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

Читатель прислал подборку впечатлений из твиттера русской либералки, переехавшей в США. Как ясно из реплик, дама придерживается строго прозападных взглядов, однако при этом сохраняет достаточно адекватности, чтобы честно описывать происходящее на её глазах.

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