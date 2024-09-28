Переехавший в России канадец с 8-ю детьми: "Запад канет во тьму, от Бога и от Библии"

Владимир

Лет 20 не помню, если не больше, чтобы в машину кто-то лазил. У знакомого замки сломались, так он вообще её не закрывает. Просто ничего ценного в машине не оставляет. А вот заграницей полно взламывают и воруют, в основном наркоманы и мигранты. А на улицах грабят как в 30-е прошлого столетия. Тоже негры, наркоманы и мигранты.