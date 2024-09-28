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  • Fvolodya55 Федоров
    Москва, Калининград это их города. Аллах дал землю и города мусульманам. Следовательно это их города. Они еще помнят ..."Учите узбекский"...
  • Олег Самойлов
    У тебя ОЧЕННО НАУЧНЫЕ высеры! Я ими всегда восхищался! И, наверное, буду и дальше поражаться их тупости!"Учите узбекский"...
  • Alla
    Понятно, если машина такая, что надо ещё  и приплатить, чтобы её забрали.  Обожаю Питер, но наличие кучи  обдолбанных...Переехавший в Рос...

Переехавший в России канадец с 8-ю детьми: "Запад канет во тьму, от Бога и от Библии"

Переехавший в России канадец с 8-ю детьми: "Запад канет во тьму, от Бога и от Библии"

8 месяцев назад в Россию переехал канадец Аренд, прихватив всю свою огромную семью (жену и 8 детей).

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Комментарии
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Alla
Пропаганда и пропаганда....
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45 мин.
Владимир
Лет 20 не помню, если не больше, чтобы в машину кто-то лазил. У знакомого замки сломались, так он вообще её не закрывает. Просто ничего ценного в машине не оставляет. А вот заграницей полно взламывают и воруют, в основном наркоманы и мигранты. А на улицах грабят как в 30-е прошлого столетия. Тоже негры, наркоманы и мигранты.
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41 мин.
A
Alla
Понятно, если машина такая, что надо ещё  и приплатить, чтобы её забрали.  Обожаю Питер, но наличие кучи  обдолбанных на центральных улицах меня огорчило, в &quot;Мухосранске&quot; , наверное,  по-другому, там беда - &quot;палёная&quot; водка...
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17 мин.

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