Владимир Зеленский представляет собой созданного странами Запада монстра, который со временем перерос собственных создателей и единолично отменил проведение выборов, заявила на брифинге 27 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова .
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