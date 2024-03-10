03,10,24 Купянск - Колесниковка Позиционные боевые действия на Купянском направлении. Обстрел с дрона ВС РФ позиций ВСУ на ближних подступах к Колесниковке.
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03,10,24 Купянск - Колесниковка Позиционные боевые действия на Купянском направлении. Обстрел с дрона ВС РФ позиций ВСУ на ближних подступах к Колесниковке.
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