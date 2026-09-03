Адвокат Романа Товстика заявил, что Елена Товстик живёт с подругой в большом доме без детей

Адвокат бизнесмена Романа Товстика Филипп Рябченко в беседе с « Газетой. Ru » заявил, что дети экс‑супругов при разговоре с экспертами ФГБУ «НМИЦ ПН им.
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