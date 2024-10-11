Распространяемая в интернете от региональной полиции информация о группе людей, которая под предлогом переписи населения проникает в квартиры, не соответствует действительности

В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено, что в ряде каналов и групп мессенджеров и социальных сетей распространяется информация о том, что «существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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