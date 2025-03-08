США готовы смягчить санкции, победа российской дипломатии?

Ослабление ограничений на нефтегазовый сектор может стать результатом успешных переговоров США изучают возможность смягчения санкций против России Санкции, введенные в 2014 году, стали ответом Запада на события в Крыму и на востоке Украины.
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