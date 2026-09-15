Лавров заявил, что Россия вернет замороженные золотовалютные резервы

Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных в Европе. В этом уверен глава МИД России Сергей Лавров.
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