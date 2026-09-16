Радукану снялась с тысячника в Пекине

Эмма Радукану снялась с турнира WTA 1000 в Пекине, который стартует 30 сентября. Британка не играет с июньского турнира в Queen’s Club из-за стрессового перелома стопы.
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