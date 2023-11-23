Первый виртуальный концертный зал появится в Уссурийске в следующем году

В Министерстве культуры Российской Федерации подвели итоги конкурсного отбора на предоставление финансирования для создания в следующем году виртуальных концертных залов по проекту "Цифровая культура", входящему в состав национального проекта "Культура".
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