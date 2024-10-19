🇷🇺🛩🇺🇦Охота на Тарасика от российских дроноводов🔥 🎥Кадры со стороны противника #ВСУ #FPV #ВСРФ #Прилет #Бандеромобиль #СВО.
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🇷🇺🛩🇺🇦Охота на Тарасика от российских дроноводов🔥 🎥Кадры со стороны противника #ВСУ #FPV #ВСРФ #Прилет #Бандеромобиль #СВО.
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