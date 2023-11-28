На Украине поставили на учёт 86-летнюю уроженку Донбасса

Пенсионерка имеет медицинское образование, что и привлекло внимание военкомов.Жительница Днепропетровска жалуется на произвол военкомов, которые потребовали от 86-летней уроженки Бахмута встать на воинский учёт.
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