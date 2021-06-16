Китай отправит первых космонавтов на свою орбитальную станцию

Запуск первого китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" к строящейся орбитальной станции "Тяньгун" назначен на четверг, 17 июня, сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.