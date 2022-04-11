Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пелимский
    чёт зело у тебя, чё мысли кончились, к стати посмотрел другие твои комменты в других публикациях, так там так же кром...Чем прославился п...
  • Александр Пелимский
    ну я другого и не ожидал от прошедшего ТАКИЕ "университеты"..... и всё таки сколько ходок?Чем прославился п...
  • Евгений Натесов
    Ха, ха, ха... Ты, тупая дряхлая быдлятина. Я тебе, пиндоскаяшлюшка, уже говорил про твои двойные стандарты... Ты дума...Чем прославился п...

Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов

Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов

Сегодня Nissan представила прототип завода по производству ламинированных, полностью твердотельных аккумуляторных элементов, старт работы которого компания планирует в 2028 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх