Юрист Кузнецов: в случае рождения ребёнка работнику положен отпуск за свой счёт

По общему правилу отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению сторон. То есть при получении от работника соответствующего заявления работодатель может как дать своё согласие, так и отказать в предоставлении такого отпуска, но из этого правила предусмотрен ряд исключений.