Политика как он...
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Политика как она есть

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В России оценили инициативы Запада о мире на Украине

В России оценили инициативы Запада о мире на Украине

Не стоит доверять инициативам Запада о мире на Украине. Предложения западных стран о мирном урегулировании конфликта оценил глава парламента Крыма Владимир Константинов, назвав их пропагандистской и информационной уловкой, передает РИА Новости.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Гейропа с Пиндосией совсем рамсы попутали , Какой мир с Салорейхом может быть после курских событий ?
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12 час.
виталий панов
Я всегда писал,о каких мирных переговорах с укрорейхом может идти речь? Только безоговорочная капитуляция киевского нацистского режима,с последующим трибуналом над военными преступниками,как было после победы над фашистской Германией! Ни какой пощады не может быть этим не людям,в результате чего погибли как военные,так и мирные люди,плюс разрушенные до основания города,сёла!
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9 час.
Аркадий Цыганов
Верить на слово Западу могут наивные и немного глупые люди. Народ никогда не верил. Теперь наверху начинают немного прозревать.
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3 час.

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