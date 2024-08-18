В России оценили инициативы Запада о мире на Украине

Гейропа с Пиндосией совсем рамсы попутали , Какой мир с Салорейхом может быть после курских событий ?

виталий панов

Я всегда писал,о каких мирных переговорах с укрорейхом может идти речь? Только безоговорочная капитуляция киевского нацистского режима,с последующим трибуналом над военными преступниками,как было после победы над фашистской Германией! Ни какой пощады не может быть этим не людям,в результате чего погибли как военные,так и мирные люди,плюс разрушенные до основания города,сёла!