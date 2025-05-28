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FiNE NEWS

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Метод Фукуцудзи: правда ли японская растяжка увеличивает рост на 4 см за месяц

Метод Фукуцудзи: правда ли японская растяжка увеличивает рост на 4 см за месяц

В современном мире всё больше людей стремятся улучшить свою осанку и обрести стройный силуэт. В сети популярна японская методика Фукуцудзи, которая обещает увеличить рост на 4 см всего за месяц.

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