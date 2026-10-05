За прошедшие три дня в Ивановской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими

В пятницу в 07-20 в Лежневском районе на 194 километре автомобильной дороги Р-132 «Золотое Кольцо» 19-летний водитель автомобиля «Газель» совершил столкновение с движущимся впереди прямо в попутном направлении автомобилем «Ситрак» с полуприцепом под управлением 26-летнего мужчины.