За прошедшие три дня в Ивановской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими

В пятницу в 07-20 в Лежневском районе на 194 километре автомобильной дороги Р-132 «Золотое Кольцо» 19-летний водитель автомобиля «Газель» совершил столкновение с движущимся впереди прямо в попутном направлении автомобилем «Ситрак» с полуприцепом под управлением 26-летнего мужчины.
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