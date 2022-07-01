Смарт-часы под видом фильтра для воды пытались пронести в СИЗО Уссурийска

Весьма нестандартный способ проноса запрещенных предметов вскрылся в СИЗО-3 в Уссурийске. Одному из заключенных попытались передать несколько устройств связи, спрятанных в фильтре для воды и удлинителе, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Популярные статьи
- В Красноярске курсант Сибирского юридического института МВД России задержал вооруженного подозреваемого и оказал помощь потерпевшему
- Подразделения ЦВО овладели населенным пунктом Белогоровка
- Российские военнослужащие доставили более 150 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области
Свежие комментарии