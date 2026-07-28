Организаторов смертельного джипинга в Сочи отправили в колонию: погибли два человека

Организаторов смертельного джипинга в Сочи отправили в колонию: погибли два человекаВ Сочи вынесли приговор водителю внедорожника и организатору джипинг-туров после аварии, в которой погибли два человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии