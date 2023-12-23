Власти Краснодара перенесли открытие новогодних елок в парках города из-за погодных условий

Власти Краснодара перенесли открытие новогодних елок в парках города из-за погодных условийВласти Краснодара сегодня сообщили, что в связи с погодными условиями праздничные мероприятия в краснодарских парках отменены.
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