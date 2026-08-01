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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-квотербек «Далласа» и комментатор Тони Ромо отстранен от работы в эфире после ареста за вождение в нетрезвом виде

Бывший квотербек «Даллас Каубойс» Тони Ромо временно отстранен от работы в качестве ведущего аналитика трансляций НФЛ на CBS Sports после ареста по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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