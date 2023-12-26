Пользователь собрал безвентиляторный ПК на основе AMD Ryzen 7 7700X и GeForce RTX 4060 Учас...

Пользователь собрал безвентиляторный ПК на основе AMD Ryzen 7 7700X и GeForce RTX 4060Участник реддит Prestigious_Gate_615 создал ПК с пассивным охлаждением Ryzen 7 7700X, RTX 4060 c 2 массивными радиаторами не используются вентиляторы.
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