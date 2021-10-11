Казахстан и ОАЭ договорились о реализации совместных проектов на сумму более $6 млрд

НУР-СУЛТАН, 11 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов на общую сумму свыше $6 млрд.
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