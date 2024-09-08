Неожиданный прогноз на сентябрь от синоптиков: что будет с бабьим летом, и когда наступит – непредвиденные сюрпризы Ольга БезродняяСиноптики прогнозируют, что сентябрьская погода в России окажется довольно переменчивой и не обещает устойчивого бабьего лета в большинстве регионов.
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