Неожиданный прогноз на сентябрь от синоптиков: что будет с бабьим летом, и когда наступит – непредвиденные сюрпризы Ольга БезродняяСиноптики прогнозируют, что сентябрьская погода в России окажется довольно переменчивой и не обещает устойчивого бабьего лета в большинстве регионов.