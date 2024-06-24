ОСН: кофе, маринованные и соленые продукты быстро повышают артериальное давление

Пониженное давление сопровождается большим количеством неприятных симптомов. При некритичном состоянии нормализовать его можно с помощью определенных продуктов - к примеру, с содержанием сахара, соли и кофеина, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.
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