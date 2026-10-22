Сергей Боровиков, входящий в совет директоров группы «Софтлайн» 21 октября зарегистрировал компанию под названием «Софтлайн энергетические решения», следует из данных ЕГРЮЛ.
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