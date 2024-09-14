Минтруда и соцразвития Северной Осетии заключило 53 госконтракта с нарушениями

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении ряда чиновников Министерства труда и социального развития Северной Осетии связано с заключением 53 госконтрактов без конкурсных процедур на сумму 35 миллионов рублей.
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