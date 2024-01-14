ВС РФ прорываются вглубь Георгиевки от Церкви Святого Георгия: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, на 14 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Донецком направлении: российские войска продолжают предпринимать действия, направленные на улучшение тактического положения в сторону Георгиевки, наступая вглубь посёлка из района Церкви Святого Георгия.