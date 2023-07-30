Зинаида Семеновна готовилась отпраздновать свой восемьдесят восьмой день рождения. Ей трепетно и страшновато было думать о том, что от столетнего юбилея ее отделяет каких-то двенадцать лет… Вообще, она понимала, что мысли эти совсем неуместны — ведь эти двенадцать лет еще прожить надо! К чему вообще все это? Гораздо разумнее существовать в настоящем… Но еще Зинаида понимала, что с некоторыми мыслями бесполезно бороться.
На старости лет
Комментарии
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Михаил Васильев
Да и так удачно бывает! Только автору надо было проверить грамотность своей сказки ...
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1 д.
Галина Баранова
Как же хочется в это верить...
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1 д.
Элеонора Коган
Дай то Бог Зинаиде здоровья и долголетия!!!Она нашла такого себе внука, как Артём, доброго и внимательного!!А её родственники просто хапуги.И получили по заслугам.
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23 час.
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