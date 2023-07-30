На старости лет

Зинаида Семеновна готовилась отпраздновать свой восемьдесят восьмой день рождения. Ей трепетно и страшновато было думать о том, что от столетнего юбилея ее отделяет каких-то двенадцать лет… Вообще, она понимала, что мысли эти совсем неуместны — ведь эти двенадцать лет еще прожить надо! К чему вообще все это? Гораздо разумнее существовать в настоящем… Но еще Зинаида понимала, что с некоторыми мыслями бесполезно бороться.