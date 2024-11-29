Деанджело, Хмелевски, Яшкин, Исхаков, Гернат и другие сыграют на Матче звезд КХЛ. Представители СМИ выбрали 12 хоккеистов

Эти хоккеисты были выбраны представителями СМИ. Напомним, ранее стали известны первые 17 участников мероприятия, выбранные голосованием болельщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
- Макеев об «Авангарде»: «Чему-то я был удивлен, что-то не понял. Много было нюансов, выносить ничего не хочу. В Омске сделал шаг назад – пора сделать два шага вперед»
- Подколзин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой». У него 2+2 в последних 4 играх за «Эдмонтон»
Свежие комментарии