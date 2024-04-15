Многонациональные новости Телеграм-канал ДШРГ Русич сообщает что на днях понаехавшие из Таджикистана напали на полицейских во время рейда на Садоводе.
Любопытное совпадение по национальности владельцев
Комментарии
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NД
Nina Данилова
А,в чем вопрос? Закрыть или нет?Собянин не Лужков,так пусть и доказывает,что он не такой
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1 час.
Владимир Казаков
Крутая полиция крышует, а лохи от полиции получают люлей
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1 час.
Андрей Тихонов
Собянин со своей шайкой на подкормке....
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33 мин.
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