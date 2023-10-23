MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Ну что ж, "два сапога - пара"...«Мисс Россия-2022...
  • Karmadon
    Почему нет цены - в час/за ночь?#Нюдсочетверг: от...
  • Владимир Петров
    Почти перестал досадовать на свою старость: красота уходит из мира и я не покину мир, полный красавиц.#Нюдсочетверг: от...

Victoria's Secret возвращается к сексуальности

Victoria's Secret возвращается к сексуальности

Бренд отказывается от бодипозитива, так как эта стратегия себя не оправдала. фото: Getty ImagesВ 2018 году бренд нижнего белья отказался от гламурных подиумов и фирменных шоу с «ангелами» и начал продвигать разнообразную повестку, приглашая на показы моделей плюс-сайз и трансгендеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх