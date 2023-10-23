Victoria's Secret возвращается к сексуальности

Бренд отказывается от бодипозитива, так как эта стратегия себя не оправдала. фото: Getty ImagesВ 2018 году бренд нижнего белья отказался от гламурных подиумов и фирменных шоу с «ангелами» и начал продвигать разнообразную повестку, приглашая на показы моделей плюс-сайз и трансгендеров.