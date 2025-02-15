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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

I*******m начал тестировать скрытую реакцию «не нравится» для комментариев I*******...

I*******m начал тестировать скрытую реакцию «не нравится» для комментариев I*******...

I*******m начал тестировать скрытую реакцию «не нравится» для комментариевI*******m вводит скрытую функцию кнопки «не нравится» для комментариев, которая позволит ставить реакции на нежелательные комментарии, не раскрывая свою позицию публично.

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