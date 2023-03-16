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Поиски пропавшей в Воронеже десятилетней девочки прекращены

Поиски пропавшей в Воронеже десятилетней девочки прекращены

Пропавшая 15 марта десятилетняя жительница Воронежа найдена живой. Об этом сообщил местный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» на своем сайте.

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