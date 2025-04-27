Boeing-777 совершил экстренную посадку в Бостоне из-за задымления в салоне

Авиалайнер совершил экстренную посадку в Бостоне. Обложка © Freepik / 4045 Пассажирский самолёт Boeing-777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Вашингтона в Лондон, был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Бостона в субботу.
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