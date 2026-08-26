Владельцам животных перечислили признаки лжеветеринаров

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Чтобы не стать жертвой мошенников, владельцам домашних животных рекомендуется перед визитом в клинику проверить диплом специалиста, изучить отзывы о его работе и собрать информацию о самом лечебном учреждении.
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