Вниманию руководителей некоммерческих организаций

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу информирует о необходимости своевременной сдачи ежегодной обязательной отчетности, не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным.
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