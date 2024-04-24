Мошенники нашли новый способ обмана с помощью полиса ОМС

Злоумышленники просят перейти по ссылке для установки вредоносной программы.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов, в России мошенники начали обзванивать граждан под предлогом замены обязательного медицинского страхования.
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