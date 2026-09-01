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Кухня и дом

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Невидимая угроза: почему чистка задней стенки холодильника спасает технику от поломки

Невидимая угроза: почему чистка задней стенки холодильника спасает технику от поломки

Задняя стенка холодильника — пожалуй, самая недооценённая зона во всей квартире. Мы привыкли следить за чистотой полок, размораживать морозильную камеру и протирать уплотнители, но то, что происходит за пределами корпуса, остаётся вне поля зрения.

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