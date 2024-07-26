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Посол КНР в США Се: Кризис на Украине не должен портить отношения стран

Посол КНР в США Се: Кризис на Украине не должен портить отношения стран

Глава дипломатической миссии Китайской Народной Республики на территории Соединённых Штатов Америки Се Фэн проинформировал о том, что бушующее на украинской территории противостояние не должно приводить к возникновению трудностей во взаимоотношениях держав.

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