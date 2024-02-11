МИД РФ: Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок

Москва видит важность в поддержании открытых каналов связи с Сеулом, поскольку испытывает уверенность в наличии у южнокорейских компаний желания сохранить за собой право на возвращение на российский рынок.
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