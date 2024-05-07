Придет ли в Барнаул снег, который завалил Москву?

На майских праздниках погода в Алтайском крае будет отличной, но после них в регионе похолодает и пойдут осадки Жители Центральной России, в том числе и москвичи, делятся фотографиями белых улиц, которые засыпало снегом 7 мая.
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