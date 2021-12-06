Фестиваль «Мой край Нижегородский» для одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Нижнем Новгороде

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде на площадке Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области прошел региональный фестиваль художественного творчества «Мой край Нижегородский».
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