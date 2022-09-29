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Настоящий Каменев. Сергей Сергеевич, главковерх РККА

Настоящий Каменев. Сергей Сергеевич, главковерх РККА

Военная фамилия Когда бывшего царского полковника С. С. Каменева направили на Восточный фронт, многие, особенно в белом стане, всерьёз полагали, что командующим назначен один из главных большевиков.

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