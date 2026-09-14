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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 14 сентября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 14 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 10:57 Расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ударили по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах ВСУ.

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