Актуальная информация об обстановке на линии фронта 14 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 10:57 Расчеты ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ударили по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар», предоставляющей услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах ВСУ.
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