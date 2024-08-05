Автобус № 17 теперь не будет доезжать до Ново-Кировского кладбища. С сегодняшнего дня его маршрут продлили до остановки «Поселок Магистральный», заезд к Ново-Кировскому кладбищу исключается.
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Автобус № 17 теперь не будет доезжать до Ново-Кировского кладбища. С сегодняшнего дня его маршрут продлили до остановки «Поселок Магистральный», заезд к Ново-Кировскому кладбищу исключается.