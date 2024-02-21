Лос-Кабос (ATP). 2-й круг. Зверев сыграет с Нишиокой, Циципас – с Вукичем, де Минаур встретится с Микельсеном, Рууд – с Гироном

Стефанос Циципас встретится с Алекандаром Вукичем. Сетка турнира здесь. Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Лос-Кабос, Мексика 19 – 25 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 915 245 долларов Открытые корты, хард Второй круг Алекс де Минаур (Австралия) Алекс Микельсен (США) Дата проведения 22 февраля, 02.
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